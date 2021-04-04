ДТП в Бурятии унесло жизни двух водителей большегрузов

Улан-Удэ, 4 апреля. Сотрудники МВД по Республике Бурятия проводят проверку по факту смертельного ДТП с участием двух фур, об этом ФАН рассказал знакомый с ситуацией источник.

Авария случилась на 255-м км федеральной дороги Р-258 «Байкал», недалеко от поселка Клюевка. Водители двух фур столкнулись в лоб, что привело к возгоранию. Одна из грузовых машин перевозила в прицепе несколько легковых транспортных средств. Водители грузовиков погибли на месте.

Сейчас там работают спецслужбы, пожарным уже удалось частично локализовать возгорание. Личности водителей правоохранителями еще не установлены. Причина аварии и ее обстоятельства выясняются.

Ранее ФАН сообщал, что два человека погибли в аварии в Ростовской области. Фура врезалась в припаркованный военный автомобиль.