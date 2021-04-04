Ученые из США установили причину новых вспышек заболевания коронавирусом

Дейвис, 4 апреля. Причину возникновения новых волн коронавирусной инфекции в мире выяснили биологи из Соединенных Штатов. Специалисты провели генетическое исследование.

Последние вспышки заболеваемости вирусом связаны с изменениями в геноме патогена и появлением новых мутаций. Исследователи из Школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дейвисе секвенировали геном двух тысяч образцов коронавируса. Результаты показали, что вирус постоянно мутирует. При этом у него зафиксировали только 15 генов.

Большая часть таких изменений практически никак не сказывается на поведении патогена. Однако некоторые развиваются и делают инфекцию более заразной. Именно поэтому в мире возникают новые штаммы и вспышки заболеваемости, сообщается в пресс-релизе университета со ссылкой на заявление руководителя научной работы профессора Барта Веймера.

До этого Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала жителей страны провести Пасху дома и ограничить общение. Это поможет медикам справиться с третьей волной заболевания.