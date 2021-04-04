ОАЭ наводят мосты с Россией

Москва, 4 апреля. Посол ОАЭ Мухаммад Ахмад бин Султан аль-Джабер встретился с замминистра транспорта России Дмитрием Зверевым в штаб-квартире ведомства в Москве. Главной темой обсуждения стало расширение сотрудничества двух стран. Собеседники особо отметили точки роста в сфере воздушного транспорта, что остаётся в интересах двух дружественных государств.

В настоящее время между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами ведется сотрудничество по ряду направлений, в частности — в сфере обороны и безопасности, совместном освоении космоса, в области образования и координации усилий в рамках ОПЕК+.