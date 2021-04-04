Россиянам рассказали, как определить патологии по состоянию ногтей

Москва, 4 апреля. Признаки, которые могут говорить о развитии патологии у человека, можно обнаружить при помощи внешнего вида ногтей, заявила диетолог Наталья Сычева.

Отсутствие «белых полумесяцев» на роговой пластине может говорить об анемии и дефиците витамина B12, уточнила эксперт. Лунула здорового человека должна составлять 1/5 от ногтя.

Бороздки и вогнутости могут говорить о малокровии, уточнила Сычева. По ее словам, о недостатке цинка в организме свидетельствуют осветление и белые пятна. Пожелтевшие ногти говорят о нехватке витамина B1 и C. Также это может указывать на нарушение структуры щитовидной железы, пищеварительной, нервной и сердечно-сосудистой систем.

Искривленность пластины и заусенцы указывают на необходимость сдачи анализов, добавила диетолог. Она призвала женщин применять качественную косметику, чтобы не навредить состоянию ногтей.

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