Вебкам-модель нашли мертвой в Алабаме после свидания с любящим мужем

Монтгомери, 4 апреля. Мертвую вебкам-модель в розовом белье нашли возле дома в Алабаме. Ею оказалась мать, жена и домохозяйка, которая строила карьеру в мире «для взрослых».

Трагедия случилась в маленьком городе Калер, штат Алабама, где счастливо жили супруги с 14-летним стажем Джефф и Кэтлин У. Мужчина знал, что его жена строила карьеру вебкам-модели и что ее эротические снимки и видео пользуются популярностью в Сети. Несмотря на то, что отношения супругов казались прочными, как скала, новая профессия прекрасной половины пары, видимо, и привела к трагической развязке. О жестоком убийстве в Алабаме сообщает Daily Star.

По информации полиции, однажды пара отправилась на свидание, наслаждалась едой в ресторане морепродуктов, а затем посетила спортивный бар. По дороге домой супруги остановились, чтобы купить бутылку ирландского виски и бутылку светлого абсента. Камера видеонаблюдения засняла их в прекрасном настроении, что никак не могло говорить о надвигающейся драме.

После очередной порции выпивки Джефф сделал несколько фотографий жены в розовом белье, разноцветных трусиках и розовых туфлях на шпильках, а на следующее утро сосед нашел тело несчастной на улице. Она лежала лицом вниз в канаве, одетая только в розовый спортивный бюстгальтер, и у нее была серьезная травма головы. Очевидцы отмечают, что по дороге тянулся кровавый след, а мобильный жертвы валялся на земле вместе с бутылкой абсента. По словам свидетелей, это очень напоминало инсценировку, а не реальное положение дела.

Когда супругу убитой сообщили о гибели Кэтлин, он с ужасом заявил, что после совместного застолья он лег спать, потому что на следующий день у него была работа. Мужчина утверждал, что Кэт не спала и, скорее всего, упала самостоятельно.

«Она часто выходит на улицу, когда пьяна, чтобы прыгать на батутах или танцевать, и она, должно быть, споткнулась или была сбита машиной», — предположил убитый горем супруг.

Эксперты отметили, что уровень алкоголя в крови Кэт был в три раза выше разрешенного законом ограничения вождения, но в ее смерти были необъяснимые моменты, которые вызывали подозрения. Так, топик и полотенце Кэт дали положительный результат на кровь, также кровь была найдена и на бутылке абсента. Кроме того, на той же бутылке были обнаружены следы пальцев мужчины, причем в перевернутом положении – это указывало на то, что бутылку держали вверх дном и за горлышко, а не за основание. Так могут держать бутылку те, кто использует ее в качестве оружия.

В результате проведенного следствия и учитывая показания защиты, присяжные признали Джеффа У. виновным не в убийстве, а в неосторожном непредумышленном убийстве.