Двое человек пострадали и один погиб при стрельбе в Вирджинии-Бич в США

Вашингтон, 4 апреля. Как минимум один человек стал жертвой стрельбы в американском городе Вирджиния-Бич. Соответствующая информация появилась в американских СМИ.

Один человек погиб и двое получили серьезные ранения в ходе стрельбы в Вирджинии-Бич в воскресенье, передает телекомпания CNN. Состояние пострадавших оценивается как критическое. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи.

Пятеро жителей штата Алабама (США) пострадали при стрельбе у бара. Как сообщалось ранее, эту информацию подтвердили представители местного полицейского управления.