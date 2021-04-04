Снятие биткоинов с кошелька ФБК совпало с началом голодовки Навального

С биткоин-кошелька штабов Алексея Навального, сетью которых руководит менеджер проектов признанного иноагентом ФБК Леонид Волков, сняли более миллиона рублей. Не исключено, что операция может иметь непосредственное отношение к голодовке оппозиционера.

В минувший вторник, 30 марта, с криптовалютного счета штабов было выведено 0,32 биткоина. По курсу на 4 апреля, эта сумма составляет 1,4 миллиона рублей. Примечательно, что транзакция была совершена накануне начала голодовки Навального, о которой он объявил 31 марта.

Снятие такой крупной суммы денег и протест оппозиционера в покровской колонии, где он отбывает наказание по делу «Ив Роше», могут быть взаимосвязаны. Аналогичные «совпадения», когда финансовые операции совершались на фоне тех или иных действий команды Навального, наблюдались неоднократно.

Так, в день несанкционированной акции с фонариками, 14 февраля, Волков вывел с кошелька порядка 5,5 миллиона рублей. Помимо того, что транзакция совпала с проведением дворового флешмоба, в это же время в Германии находилась супруга Навального Юлия. Главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский называл в качестве одной из целей ее поездки «наведение порядка в финансовых делах».

После суда, в рамках которого было принято решение о замене основателю ФБК условного срока на реальный, кошелек штабов пополнился на 1,6 млн рублей. В течение двух дней после вынесения приговора было совершено несколько крупных переводов. В день проведения незаконных митингов, 31 января, ФБК заработал почти миллион рублей, а перед началом протестов 23 января и во время последовавших беспорядков фонд оппозиционера получил около 6,5 млн рублей.

В экспертном сообществе не сомневаются, что все денежные транзакции, касающиеся биткоин-кошелька штабов Навального, связаны с шагами, предпринимаемыми им и его ближайшими соратниками. Ранее политолог Армен Гаспарян объяснял, что они пытаются любым возможным способом дестабилизировать ситуацию в России, так как для них это является вопросом финансовой успешности. По его мнению, это просто бизнес, который к политике не имеет никакого отношения.