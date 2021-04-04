В Сеть утекли данные 500 миллионов пользователей Facebook с телефоном Цукерберга

Вашингтон, 4 апреля. Номер телефона основателя Facebook Марка Цукерберга, а также личные данные еще 533 миллионов пользователей платформы утекли в Сеть.

На утечку данных Цукерберга обратил внимание один из пользователей Twitter. В своем аккаунте он выложил скриншот с одного форума, на котором указаны личные данные основателя Facebook. Об этом сообщает газета New York Post.

Как ранее сообщало издание Business Insider, данные опубликовали на хакерском форуме. Кроме того, в открытом доступе оказались данные более 32 миллионов пользователей из США, более 28 миллионов — из Саудовской Аравии, а также почти 10 миллионов — из России. В том числе речь идет о полных именах, локациях, датах рождения и иных сведениях.

Ранее стало известно о возможной утечке данных корпорации Microsoft. Злоумышленники могли получить от партнеров корпорации данные для осуществления кибератаки.