Пассажиры экстренно севшего в Красноярске Boeing вылетели резервным бортом

Красноярск, 4 апреля. Застрявших в аэропорту Красноярска из-за технической неисправности пассажиров рейса Токио — Франкфурт забрал резервный самолет, сообщили в пресс-службе аэропорта Емельяново.

Воздушное судно японской авиакомпании All Nippon Airways запросило аварийную посадку в аэропорту Красноярска из-за падения давления масла в левом двигателе. На борту находились 78 человек, включая членов экипажа. Самолет благополучно приземлился, никто не пострадал.

Сотрудники красноярского аэропорта сообщили, что пассажирам этого рейса выделили запасной борт, который доставит их в пункт назначения. Сейчас они направляются во Франкфурт.