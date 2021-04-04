Инженеры Ирака митингуют ради работы

Багдад, 4 апреля. Инженеры провели демонстрации в Багдаде и Кербеле.

Инженеры Министерства энергетики и другие технические специалисты, которые не были включены в штат, пригрозили эскалацией конфликта и открытой сидячей забастовкой на площади Тахрир в центре Багдада, поскольку правительство не отреагировало на их требования, сообщает издание Al Mutalee.

В провинции Кербела также десятки инженеров провели митинг перед зданием администрации провинции. Они потребовали от Министерства нефти выполнить свои обещания и назначить их в штат сотрудников нефтеперерабатывающего завода в Кербеле. Силовики установили кордон безопасности вокруг здания администрации, чтобы предотвратить любые попытки штурма демонстрантами.

Ирак в последние годы столкнулся с тяжелым экономическим кризисом. Ситуация усугубилась политическим кризисом и чередой смен правительства. Все это привело к непрекращающимся акциям протеста, центром которых стала площадь Тахрир в Багдаде. В ходе столкновений протестующих с силами безопасности десятки людей были убиты, сотни получили ранения.