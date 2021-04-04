Строительство новой американской военной базы в Японии оказалось под угрозой срыва

Токио, 4 апреля. США испытывают проблемы со строительством новой военной базы в японском районе Хеноко, на которую планировалось перевести военнослужащих Корпуса морской пехоты (КМП).

Старший консультант Вашингтонского центра стратегических международных исследований Марк Канциан говорит, что проект переноса базы КМП оказался под вопросом и вряд ли будет реализован.

«В Хеноко крайне нестабильная почва. Чтобы ее укрепить для размещения необходимой инфраструктуры, потребует около 71 тыс. свай», — говорит он.

При этом Пентагон уже успел потратить миллионы долларов на реализацию данного проекта, сроки завершения которого постоянно сдвигаются. По уточненным данным, все работы планируют закончить в 2030 году.

Доцент кафедры международной политики университета Окинавы Фумиаки Нозоэ говорит, что американцам необходимо отказаться от этого проекта или найти ему альтернативу. Дело в том, что против строительства выступают местные жители, а также борцы за экологию.

«Нужно понимать, что нагрузка на префектуру Окинава со стороны американских военных продолжает расти. Ответственность за это несет японское правительство», — считает ученый.

Стоит напомнить, что японское правительство ранее одобрило продление на год соглашения о распределении расходов на содержание военных баз США на территории государства.