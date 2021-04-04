Глава Курской области Роман Старовойт уходит в отпуск со следующей недели

Курск, 4 апреля. Губернатор Курской области Роман Старовойт будет находиться в отпуске со следующей недели, сообщила пресс-секретарь главы региона Анастасия Гурина.

По ее словам, Старовойт признался в необходимости «перезарядить батарейки». Последние месяцы работы были крайне напряженные, отметила пресс-секретарь.

Курский губернатор пробудет в отпуске неделю. О том, как он собирается отдохнуть, не сообщается. В предыдущий раз глава региона брал отпуск в августе 2020 года.

Ранее стало известно, что на реализацию 11 национальных проектов в Курской области планируется выделить более девяти млрд рублей. Как заявил Старовойт, ключевой задачей является эффективное использование финансовых ресурсов.