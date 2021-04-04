Паводок в Саратовской области: затоплено несколько домов, началась эвакуация людей

Саратов, 4 марта. Паводок затопил семь частных домов в Базарном Карабулаке. Несколько человек было решено эвакуировать.

«Сегодня днем из-за перелива пруда в лесном массиве зашла вода к домам по улице 2-я Садовая. Строения находятся в теле оврага неподалеку от водоема. Ситуация взята под особый контроль. На месте находится глава района, ему поручено оказать необходимую помощь жителям. На данный момент зафиксировано резкое падение уровня воды в овраге. Угрозы дальнейшего подтопления нет», — написал глава областного правительства Роман Бусаргин в Instagram.

Сотрудник МЧС Виталий Т. рассказал корреспонденту ФАН, почему количество талых вод растет с большой скоростью. Спасатель считает, что пока нет серьезных причин для беспокойства.

«Несколько теплых дней оказали серьезную помощь паводку, а сегодня в некоторых районах еще и дожди прошли. Именно поэтому ситуация развивается так стремительно. Нужно отметить, что паниковать рано: на данный момент положение с паводком держится под контролем. Несколько десятков домов в любом случае будут подтоплены, это происходит почти каждый год. Главное, чтобы не было жертв», — отметил специалист.

Ранее в Аткарском районе оказался затоплен автомобильный мост. Спасатели организовали лодочную переправу.