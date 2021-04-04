YouTube чистит дизлайки на официальном канале администрации Байдена

Вашингтон, 4 апреля. Платформа YouTube удаляет отрицательные оценки на официальном канале Администрации президента США Джо Байдена. Зафиксирована пропажа около 2,5 млн дизлайков.

Специальный бот зарегистрировал исчезновение негативных оценок с видео выступлений главы государства и его пресс-секретаря Джен Псаки. Об этом сообщили в издании The EpochTimes.

Зрители не оценили записи с речью Байдена, Псаки и главного инфекциониста США Энтони Фаучи. Уже через несколько часов после появления ролика YouTube стал удалять тысячи дизлайков.

Ранее РНК указал на нарушение ключевых принципов свободного распространения информации на Youtube. Роскомнадзор рассказал о цензуре на западной платформе после блокировки официального канала «Вести Крым».