Saudi Aramco увеличила цены на поставку нефти для азиатских потребителей

Эр-Рияд, 4 апреля. Крупнейшая в мире компания по добыче и запасам нефти Saudi Aramco повысила цены на поставку своих ресурсов для клиентов на азиатском рынке.

Так, ценник на сорт Arab Light для азиатского региона прибавит 40 центов — до 1,80 доллара за баррель. Проведенный агентством Bloomberg опрос среди восьми трейдеров и переработчиков выявил ожидания, что компания королевства Саудовская Аравия увеличит стоимость сырья на 30 центов.

Для потребителей из Северо-Западной Европы большинство цен не претерпит изменений, а стоимость Arab Light снизится на 20 центов — до 2,4 доллара. Большая часть сортов для американских потребителей потеряет в цене десять центов.

Saudi Aramco приняла решение после того, как участники соглашения ОПЕК+ договорились нарастить добычу продукта на период с мая по июль 2021 года более чем на два млн баррелей в сутки.

Нефтедобыча в России по итогам марта составила 43,3 млн тонн, с начала года показатель снизился на 10,9% — до 125 млн тонн.