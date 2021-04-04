Студентам еще из шести стран разрешили вернуться в Россию для продолжения обучения

Москва, 4 апреля. Иностранные студенты из шести эпидемиологически благополучных государств могут вернуться в Россию, чтобы продолжить свое обучение в стенах университетов.

В список вошли Венесуэла, Германия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланка. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«По распоряжению правительства Российской Федерации от 31 марта 2021 года № 814-р иностранные студенты, аспиранты, ординаторы, слушатели подготовительных факультетов из Венесуэлы, Германии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки могут вернуться в Россию для продолжения обучения», — сказано в сообщении.

При этом въехать в РФ могут граждане только тех стран, которые рекомендовал Роспотребнадзор как страны с безопасной эпидемиологической обстановкой. На сегодняшний день вернуться на учебу также могут студенты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Южной Кореи, Японии и ряда других государств.

Ранее сообщалось, что данный список постепенно будет дополняться. Перед приездом студенты должны не менее чем за десять дней уведомить университет о дате въезда.