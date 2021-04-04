Снизить уровень токсинов в организме можно с помощью брокколи

Цзянсу, 4 апреля. Брокколи является специфическим овощем и придется по вкусу не каждому. Однако помимо полезного воздействия на организм, она способна нейтрализовать токсины.

Брокколи богата такими полезными веществами, как калий, железо, клетчатка, белок, витаминами С и К, сообщает Food News. В 2014 году в Китае провели исследование, в котором установили воздействие брокколи на токсичные химические вещества. В нем приняли участие 300 добровольцев провинции Цзянсу, где наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха.

Часть участников в течение 12 недель пила напиток, содержащий сок брокколи, а другая часть употребляла сок ананаса и лайма. Результаты исследования показали, что первая группа выводила из организма значительно большее количество токсинов. Эти данные свидетельствуют о способности овоща нейтрализовать токсичные вещества.

Ранее китайский врач Салли Ши-Поон назвала продукты, которые помогают высыпаться. По ее словам, перед сном полезно есть фрукты, йогурт и молоко. Также рекомендуется употреблять яйца, рыбу и орехи.