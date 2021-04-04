Кудрявцева вспомнила свои ощущения перед госпитализацией

Москва, 4 апреля. Подробности своего тяжелого состояния телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла в шоу «Звезды сошлись» на НТВ. Артистка вспомнила, что испытывала перед тем, как попасть в больницу.

Артистка плохо себя почувствовала в гримерке перед началом съемок. У нее появилось ощущение, что она задыхается. Ухудшила ее состояние природная мнительность, которая свойственна всем телезвездам.

«На съемках мне стало плохо. Знаете, когда задыхаешься, не можешь дышать, за грудиной боль, а я еще очень тревожный человек, думаю, что все артисты меня понимают. Мы все придумываем, чего может и нет. Но я понимаю, что все. Я не могла разговаривать, у меня туман в голове. Думаю, что сейчас рухну», — поделилась ведущая.

Испуганная артистка попросила сотрудников студии вызвать ей бригаду скорой помощи. Специалисты сразу же отвезли Кудрявцеву в больницу для диагностики состояния. Однако так до сих пор и непонятно, почему у ведущей произошел такой сильный сбой в организме.

Но на этом приключения светской львицы не закончились. В палате реанимации она почувствовала себя героиней фильмов ужасов. На странице в Instagram телеведущая рассказала, как к ней в палату ввалился неизвестный мужчина в окровавленной одежде. Незваный гость выглядел очень угрожающе.