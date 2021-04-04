Общественный деятель Марков назвал ложью слова Навального о пытках в колонии

Москва, 4 апреля. Политолог Сергей Марков усомнился в том, что сторонникам блогера Алексея Навального удастся заманить россиян в свою «тоталитарную секту».

Сюжет телеканала RT показал, что заявления основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) о пытках в исправительной колонии не соответствуют действительности. Навальный утверждал, что по ночам сотрудники учреждения светят ему в лицо и будят каждый час. Как выяснилось, ему позволяют использовать не только маску для сна, но и беруши, что исключает его версию с пытками, сообщают «Народные новости».

Общественный деятель и политолог Сергей Марков уверен, что даже после этого сторонники Навального не перестанут его поддерживать. Более того, они попытаются привлечь как можно больше граждан на сторону оппозиции.

Сторонники не отвернутся от него точно. А вот обычные люди, которых они хотели разжалобить, на это не поведутся. Они (члены команды Навального. — Прим. ред.) хотят пробиться к обычным людям, им это не удается», — подчеркнул Марков.

Разоблачение Навального вряд ли повлияет на проведение весенних протестов, планируемых руководителем сети штабов Навального Леонидом Волковым. Единомышленники основателя ФБК будут и дальше верить ему, невзирая на ложь, сказал политолог.

«Его сторонники практически сформированы как секта, уже почти тоталитарная секта, которая не изменится», — резюмировал Марков.

Стоит отметить, что вопросы вызывают не только выдумки Навального о пытках. Ранее блогер объявил о резком ухудшении здоровья и обвинил начальство колонии в том, что ему не могут предоставить необходимое медицинское обслуживание.

Ранее политолог Армен Гаспарян заявил, что попытки переубедить «сектантов» Навального являются бесполезными.