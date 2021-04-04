Зрители переживают за судьбу Змеи в шоу «Маска»

Москва, 4 апреля. Шоу «Маска» в воскресенье, 4 апреля, распрощается с еще одним участником, и пока зрители гадают, кого разоблачат на этот раз, масла в огонь решил подлить ведущий проекта.

Вячеслав Макаров разместил в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой запечатлена Змея. В описании к посту ведущий «Маски» поинтересовался у фолловеров, кого из участников на этот раз члены жюри попросят снять маску.

Как выяснилось, Змея успела заручиться большой поддержкой зрителей: пользователи в комментариях под постом призвали оставить рептилию в шоу ценой ухода любого из оставшихся участников. Главным же претендентом на выбывание, по мнению большинства зрителей, является Единорог.

Певица Юлианна Караулова ранее поделилась с ведущим «Маски» Вячеславом Макаровым своим мнением касательно того, кто из артистов может скрываться под маской Змеи.