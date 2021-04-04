Краснодар принял первый полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства». ФАН-ТВ

Столица Кубани приняла первый из полуфиналов всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Этот проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» направлен на раскрытие потенциала профессионалов. Также его задача заключается в формировании новых традиций и повышении престижа всех сфер индустрии гостеприимства.

На суд экспертов в Краснодаре представлено 140 заявок из 35 регионов России. Организаторы конкурса были удивлены тому, что в столице Кубани можно встретить «разношерстных» участников, в том числе из Сибири и Дальнего Востока. В общей сложности подано почти 30 тысяч заявок из 626 городов России.

Вице-губернатор Краснодарского края Игорь Чагаев отметил, что Кубань – один из лидеров по количеству и качеству предоставляемых услуг.

«Мы понимаем, и президентом поставлена задача — повышать уровень, конкурентоспособность наших городов с другими мировыми лидерами. У нас активно развиваются зимние и летние виды отдыха. Но мы развиваем и предгорные территории, агротуризм, сельский туризм. Под это подводится инфраструктура, то есть создаем нужный фундамент», — добавил Игорь Чагаев.

Самому юному участнику конкурса 18 лет, а самому возрастному — 79. В общей сложности пройдет 10 полуфиналов.

В Краснодаре экспертам предстоит отобрать порядка 25-30 финалистов. Со всей страны отберут 200 участников, которые смогут получить поддержку и будут реализованы в регионах России.

«Краснодарский край и юг России — законодатель мод в туристических брендах, здесь всегда передовые туробъекты, продукты. Когда смотришь на всю эту палитру проектов, которые сегодня будут презентованы, понимаешь, что они уникальны. Проекты, связанные с винным туризмом, возрождением школы пионервожатых. Здесь есть проекты, связанные с мультипликационными студиями, проекты с авторскими турами», — рассказал руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия — страна возможностей Антон Сериков.

Участники презентуют свои проекты в течение двух дней. Результаты объявят вечером 4 апреля.