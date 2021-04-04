Российские диетологи назвали топ-5 вредных продуктов для детей

Москва, 4 апреля. Продукты, которые не выглядят вредными, но имеют в составе опасные вещества, перечислили диетологи из России. Такую еду не рекомендуют включать в рацион детей.

Первыми в списке оказались наггетсы. На первый взгляд в них нет ничего страшного, так как они состоят из курицы. Однако вместо филе часто используют шкурку, а в состав добавляют сахар и жиры, предупредила диетолог Ирина Торопыгина. Вторым продуктом назвали кукурузные хлопья и мюсли. Быстрые завтраки содержат много сахара и обжариваются на масле. Такую еду следует воспринимать как десерт, а не полезное питание, отметила диетолог Елена Павловская.

Также следует отказаться от пакетированных соков. Кроме большого количества сахара, они имеют высокий гликемический индекс и повышают аппетит, рассказала диетолог Ирина Бородина. Полезными соками считаются только свежевыжатые. Нельзя отнести к правильному питанию йогурты с добавками. Чтобы ребенок получал кальций, лучше заменить продукт на кефир. Последним в рейтинге стоит лапша быстрого приготовления. Такая еда насыщена фталатами, нарушающими работу эндокринной системы.

До этого ученые из Соединенных Штатов рассказали о пользе раннего завтрака. Специалисты протестировали свыше десяти тысяч человек.