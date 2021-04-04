Американские ученые нашли способ переработать старые шины в графен

Вашингтон, 4 апреля. Новая технология по переработке автомобильных шин в низкокачественный графен придумана экспертами из Университета Райса в США.

Графен, который получается из использованных шин из-под авто, может применяться для повышения прочности бетонных конструкций. Сейчас в мире выбрасывается порядка миллиарда автомобильных покрышек, но вопрос их утилизации остается актуальным.

Технологию переработки шин в графен низкого качества придумали сотрудники Университета Райса. Как уточнили эксперты, из покрышек можно получать разупорядоченный графен, который пригодится в строительстве. Если этот материал начать использовать в качестве добавки для раствора цемента, полученный бетон может сделать бетонные конструкции намного прочнее и увеличить срок эксплуатации зданий.

Сотрудники Томского политехнического университета научились делать морозостойкий мазут из переработанных покрышек. Об этом ранее сообщили в пресс-службе учреждения.