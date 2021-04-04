Коллекционер более 20 лет собирал скульптуры советского периода. ФАН-ТВ

Житель Приморского края Николай Белов имеет необычное хобби — мужчина собирает статуэтки и бюсты советской эпохи. За 20 лет коллекция собралась внушительная: хватит чтобы обрисовать жизнь и быт советского народа.

Тут можно увидеть пионеров с пионерками, статую телятницы с теленком и бидоном. Последнюю Николай трепетно любит, говорит, что она напоминает ему его мать, которая работала в колхозе.

«У меня судьба так повернулась, что это скульптуры и бюсты времен Советского Союза. Сам я вырос, большую часть жизни прожил в эту эпоху. Поэтому ностальгирую по этой части», — поделился коллекционер Николай Белов.

Увлечение скульптурами появилось стихийно: первый бюст Ленина подарил сын, второй — друг. Потом Николай уже и сам начал искать и приобретать вещицы. Некоторые из них достать было проблематично — вес некоторых составляет более тонны.

«У меня даже сердце сжимается, столько трудов здесь заложено и материально заложено. Надо было не то, что найти, надо было еще договориться, а потом взять кран и на кран привезти», — показывает пенсионер.

Со своими экспонатами коллекционер, однако же, готов расстаться. Хочет поездить по России, посмотреть Москву и Санкт-Петербург. Но продать скульптуры готов только в одни руки и при условии, что купят все сразу.