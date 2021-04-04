В ОБСЕ сообщили о десятикратном росте числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе

Луганск, 4 апреля. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ заявили, что количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе возросло более чем в десять раз.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР призвал наблюдателей зафиксировать применение бойцами ВСУ артиллерии при нанесении ударов по позициям ополченцев вблизи подконтрольного Киеву села Калиново-Борщеватое.

«Миссия зафиксировала 427 нарушений режима прекращения огня, включая 58 взрывов. За предыдущий отчетный период зафиксировано 31 нарушение», — говорится в отчете ОБСЕ.

В представленном отчете СММ говорится, что большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районе участка разведения сил и средств близ частично подконтрольного ВСУ населенного пункта Золотое.

Ранее сообщалось, что мирный житель подорвался на взрывном устройстве, которое сбросили с беспилотного летательного аппарата бойцы ВСУ в селе Николаевка в ЛНР.