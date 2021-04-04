Американские журналисты признали, что США толкают мир к глобальной катастрофе

Мюнхенская конференция по безопасности, прошедшая в феврале, дала понять, что эпоха Дональда Трампа закончилась. Об этом, как и полагается в таких случаях, сообщил новый президент США Джо Байден. При этом его обещания не смотреть назад полностью не соблюдаются. Так, например, некоторые аспекты политики его предшественника все же пришлись по вкусу Джо Байдену. Речь идет о возвращении к «соперничеству великих держав», сообщает «ПолитПазл».

Основываясь на этих данных, автор статьи американского издания Foreign Policy сделал вывод, что политика американских властей толкает мир к очередной глобальной катастрофе.

Формулировка о соперничестве великих держав, активно используемая американцами, по мнению автора статьи, не что иное, как попытка скрыть очевидный упадок ведущего западного государства. В американской столице прекрасно понимают, что эпоха мировой гегемонии США подходит к концу. Некоторым государствам уже достаточно сил для того, чтобы открыто конкурировать с Вашингтоном.

Очевидно, что первые, кто может по достоинству стать конкурентами для США, — это Россия и Китай. В США их уже открыто успели назвать главными геополитическими противниками. И если в чем-то Пекин и Москва еще отстают, то в чем-то они существенно преуспели американцев. Политическая элита США, естественно, недовольна таким положением вещей.

Заокеанские эксперты считают, что благодаря такой конкуренции могут быть достигнуты различные цели. Правда, сформулировать их так никто и не удосужился, как сообщает Foreign Policy. Такой подход в конце концов может вылиться в повторение ситуации начала 2000-х годов, когда из-за развязанного военного конфликта в Ираке восстал весь Ближний Восток.

Ранее сообщалось, как норвежский обозреватель Ларс Биркелунд, автор книги «Война Норвегии против Сирии», опубликовал в одном из крупнейших интернет-изданий страны — Steigan.no — статью «Русофобия, чистый расизм, добрая ненависть», привлекшую к себе внимание читателей из-за разоблачений деятельности официальной пропаганды.