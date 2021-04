Эфиопия сообщила о выводе эритрейских войск из Тыграя

Аддис-Абеба, 4 апреля. Эритрея начала вывод войск из штата Тыграй, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Эфиопии.

Ранее эфиопское правительство признало наличие вооруженных сил соседнего государства в зоне конфликта. Премьер-министр Абий Ахмед заявил, что ведутся переговоры с Асмэрой, и эритрейская сторона уже выразила готовность убрать военнослужащих из Тыграя, как только занятые ими районы перейдут под контроль национальной армии Эфиопии.

Аддис-Абеба также ответила на коллективное требование министров иностранных дел стран G7 начать расследование нарушения прав человека в Тыграе. По словам МИД Эфиопии, государства «Большой семерки» проигнорировали важные шаги, которые республика уже сделала для улучшения ситуации в регионе.

Press Release: On #G7 Foreign Ministers' Statement on the situation in #Tigray. @mfaethiopia pic.twitter.com/PQHM41tJzb