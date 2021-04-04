Эфиопия сообщила о выводе эритрейских войск из Тыграя

Аддис-Абеба, 4 апреля. Эритрея начала вывод войск из штата Тыграй, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Эфиопии.

Ранее эфиопское правительство признало наличие вооруженных сил соседнего государства в зоне конфликта. Премьер-министр Абий Ахмед заявил, что ведутся переговоры с Асмэрой, и эритрейская сторона уже выразила готовность убрать военнослужащих из Тыграя, как только занятые ими районы перейдут под контроль национальной армии Эфиопии.

Аддис-Абеба также ответила на коллективное требование министров иностранных дел стран G7 начать расследование нарушения прав человека в Тыграе. По словам МИД Эфиопии, государства «Большой семерки» проигнорировали важные шаги, которые республика уже сделала для улучшения ситуации в регионе.

Например, власти предоставили беспрепятственный доступ гуманитарной помощи и иностранных журналистов в Тыграй, а также согласились на проведение международного расследования в регионе.

Боевые действия на северо-западе Эфиопии начались 4 ноября 2020 года. Обострению предшествовал политический кризис, спровоцированный партией «Народный фронт освобождения Тыграя» (НФОТ).

Эритрейские войска вошли в приграничные районы Тыграя после провокационных действий боевиков НФОТ, которые обстреляли ракетами столицу соседнего государства.

В результате конфликта в Тыграе погибли тысячи людей, а сотни тысяч вынужденно покинули дома. В регионе ощущается острая нехватка продовольствия и медикаментов. В связи с этим МИД Эфиопии заявил, что лучшим подтверждением беспокойства G7 о мирных жителях пострадавшего штата станет отправка гуманитарных грузов.