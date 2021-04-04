Генерал ВСУ раскрыл, почему США не будут воевать за Украину

Киев, 4 апреля. Несмотря на предоставление различной помощи Киеву в оборонной сфере, Соединенные Штаты не станут отправлять своих военнослужащих в бой в случае вооруженного конфликта в Донбассе.

Запад оказывает Киеву критически существенную помощь, отметил генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Михаил Забродский. Однако, по его мнению, этот факт совершенно не означает, что Вашингтон отправит своих солдат вглубь военного конфликта сражаться за Украину.

Украина весьма рассчитывает на поддержку НАТО и США в решении различных вопросов. При этом весьма сомнительно, что Соединенные Штаты могут направить в Незалежную целую дивизию для защиты страны. В случае полномасштабной войны только бойцы Вооруженных сил Украины будут противостоять возможному оппоненту, добавил Забродский.

Ранее главнокомандующий ВСУ Роман Хомчак заявил о том, что страна является «настоящим щитом Европы», а в случае вступления в НАТО сможет «усилить Организацию Североатлантического договора». В данном голословном заявлении усомнился политолог Иван Мезюхо и объяснил, почему Украина вряд ли сможет усилить возможности Альянса.