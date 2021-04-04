Обезглавленного мертвеца выловили из реки в Омске

Омск, 4 апреля. Тело молодого мужчины, без вести пропавшего в январе 2021 года, всплыло на поверхность реки Оми под Комсомольским мостом, рассказали очевидцы в социальных сетях.

Погибший — 32-летний мужчина, который исчез после пьяного «застолья» под Фрунзенским мостом в Омске. Брат омича уже опознал тело. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются. На месте работают следственные органы и сотрудники полиции.

Еще одну без вести пропавшую девушку нашли в Новодвинске без головы, сообщало Федеральное агентство новостей. Предполагаемого убийцу уже задержали, расследованием занимается следственное управление СКР по Архангельской области.