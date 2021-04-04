Киев, 4 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о применении ограничительных мер к ряду компаний.

Отмечается, что в санкционный список вошли Россотрудничество, «Волга-Днепр» и некоторые другие компании. Их подозревают в якобы причастности к контрабанде.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков ранее заявил, что комания пока не получала от Правительства Украины официальных уведомлений.

Ранее политолог Алексей Якубин заявил, что украинский лидер сам направляет себя в ситуацию потери всех связей с Российской Федерацией.