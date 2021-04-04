В Госдуме сравнили слова главкома ВСУ о «щите Европы» с высказываниями Порошенко

Москва, 4 апреля. Слова главкома ВСУ о «щите Европы» напоминают риторику экс-президента Украины Петра Порошенко. В этом уверена член комитета Госдумы РФ по международным делам Елена Панина.

Заявления об «исключительной роли украинской армии» в прошлом уже делали бывший президент Украины Петр Порошенко, экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко, отставной глава СНБО Украины Александро Турчинов. Наиболее всего слова главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака похожи на заявления Порошенко об армии Украины, как о «самой сильной в Европе», считает Панина.

Хомчак сообщил, что армия Украины является «щитом Европы». Парламентарий заметила, что украинские силы втрое превосходят ополчение республик в Донбассе. В итоге ВС Украины скорее являются «кувалдой» над головами жителей Донбасса, чем «европейским щитом», уверена она, пишет РИА Новости.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что риторика Украины относительно Донбасса зашла слишком далеко.