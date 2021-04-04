Родные Кудрявцевой опасались за ее сердце после госпитализации

Москва, 4 апреля. Новость об экстренной госпитализации телеведущей Леры Кудрявцевой сильно напугала ее родственников. О своей реакции рассказала сестра артистки Оксана Жукова.

Информацию о госпитализации Кудрявцевой сообщил ее муж хоккеист Игорь Макаров, который узнал об этом от старшего сына телезвезды Жана. Сестра артистки была шокирована известием, поскольку общалась с ней несколько часов назад.

После того как ведущую НТВ доставили в реанимацию, ее супруг долгое время пытался добиться от медиков диагноза. Все это время ее родственники места себе не находили. Жукова предполагала, что у ее сестры возникли проблемы с сердцем.

«Врачи сказали, что готовят к операции. Три часа проходила обследование. Внутренне я реально понимала, что не может ничего плохого. У нас с Лерой хорошая генетика. Не может быть такого, что вчера еще было все хорошо, а сегодня реанимация и что-то с сердцем», — поделилась родственница в эфире шоу «Звезды сошлись».

За три часа неизвестности родные надумали много страшных последствий. Однако вскоре выяснилось, что здоровью ведущей ничего не угрожает, а в больницу она попала из-за сильного стресса и переутомления. Некоторое время артистка еще провела в больнице, где с ней случился неприятный инцидент.

После госпитализации Кудрявцева рассказала подписчикам в Instagram о страхе, который она пережила когда ночевала в реанимационной палате больницы.