Молодая жена Цекало рассчитывает на скорую встречу с психиатром

Гавайи, 4 апреля. Художница Дарина Эрвин показала поклонникам фотографию, сделанную во время ее отдыха на Гавайских островах. Молодая супруга Александра Цекало прошлась по пляжу в крошечном бикини.

Дарина Эрвин продолжает делиться с поклонниками в своем Instagram-аккаунте впечатлениями, которые ей дарит отпуск на Гавайских островах. На днях художница показала захватывающие дух вид на Тихий океан и береговую линию одного из островов.

На этот раз Эрвин показала фолловерам снимок, сделанный во время пляжной прогулки. На опубликованном кадре можно увидеть хозяйку аккаунта, ступающую по теплому пляжному песку. Позади Эрвин умиротворяюще плещутся волны.

Внимание поклонников между тем привлек не красивый пейзаж, а сама Эрвин, что и неудивительно: супруга Цекало на фотографии предстала перед поклонниками в синем бикини, позволяющем оценить все достоинства ее точеной фигуры. Один из фолловеров сравнил Эрвин с богиней красоты Кипридой, выходящей из моря.

Сама хозяйка аккаунта в описании к снимку иронично отметила, что ей не терпится рассказать своему психиатру об этом сказочном месте — прекраснейшем острове Мауи.

Певица Вера Брежнева в минувший четверг, 1 апреля, показала преобразившуюся бывшую супругу Александра Цекало Викторию, примерившую элегантное платье на едва заметных бретельках.