Растаявший снег затопил дорогу к поселку в Калужской области

Калуга, 4 апреля. Весеннее потепление спровоцировало ЧП — единственную дорогу к поселку Староскаковское затопило водой, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калужской области.

Из-за таяния снега поднялся уровень воды в реке Угра, в результате чего произошел перелив участка автодороги. На данный момент сообщение с населенным пунктом отсутствует. Всего в нем проживают 30 человек, у них есть запас продуктов и колодцы с питьевой водой, эвакуация не требуется.

Спасатели организовали переправу со стороны села Учхоз. Ситуация находится под контролем главы администрации Дзержинского района.