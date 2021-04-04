Полиция задержала главу наркокартеля, пляжи Венесуэлы опустели

В штате Апуре в результате столкновения был разрушен дом, в Каракасе вспыхнул пожар в Национальном парке, власти задержали главу наркокартеля, 178 венесуэльцев вернулись на родину, пляжи и курорты опустели вследствие введения карантинных ограничений. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции ФАН.

Западная Венесуэла

Боестолкновения в Апуре

Жилой дом в районе Лос-Каньитос штата Апуре был полностью разрушен в результате боев между армией Венесуэлы и боевиками леворадикальной группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC). Об этом сообщили источники в Twitter.

Así quedó vivienda en sector Los Cañitos estado Apure por bombardeos del día de hoy, está situación genera más desplazamiento forzado de habitantes de zonas aledañas a La Victoría @Obs_REDES @FundaREDES_ @ONU_es @CIDH #MESEVE pic.twitter.com/LH0cjlqbvm — Javier Tarazona (@javiertarazona) April 3, 2021

В соцсетях распространяется видеозапись с разрушенным жилищем. Владельцы дома были вынуждены покинуть место проживания.

Столкновения в штате Апуре стали причиной вынужденного переселения более 5000 человек в колумбийский муниципалитет Араукита из-за высокого уровня насилия.

Убийство в Мериде

25-летний Пабло Энрике Перес, отбывающий наказание с 2016 года за грабеж при отягчающих обстоятельствах, был повешен сокамерниками в подразделении полиции в городе Эль-Вихия штата Мерида.

Mérida| Un recluso fue ahorcado por sus compañeros de celda en el retén policial de El Vigía ???? | #Regionales https://t.co/ANinJJ0QCL — PDCTV.INFO (@Punto_deCorte) April 4, 2021

По словам убийц, погибший «терроризировал» своих соседей по тюремной камере.

В Фальконе закрыли пляжи

Правоохранительные органы штата Фалькон начали операцию по пресечению перемещения на пляжах и в туристических объектах в период Страстной недели.

Organismos de seguridad cierran paso a playas y sitios turísticos de #Falcón #4Abr https://t.co/hjK1YuzyM3 — El Pitazo (@ElPitazoTV) April 4, 2021

В рамках жестких карантинных мер, введенными правительством Николаса Мадуро, запрещено находиться на пляжах, курортах и в туристических местах страны.

Для обеспечения выполнения карантинных мер правоохранительные органы начали операцию по патрулированию пляжей и мест отдыха.

Центральная Венесуэла

Пожар в Каракасе

Пожар разгорелся в Национальном парке Эль-Авила в Каракасе. Об этом сообщили пользователи Twitter.

#Ahora | A las 6:40pm de este #3Abr se registra un incendio en el Parque Nacional El Ávila - Vía @tefiarmasg1 https://t.co/OIOOyz3QWJ pic.twitter.com/nSnuaw1c4z — El Pitazo (@ElPitazoTV) April 3, 2021

По словам свидетелей, пожар был виден с разных точек столицы Венесуэлы. Предположительно, кто-то поджег деревья, чтобы расширить свободное место в парке.

«Еще один лесной пожар в Эль-Авиле скорее всего для увеличения площади пашен. Это ужасная привычка жителей этого сектора, за которую следует сурово наказывать. Пожарные уже едут на место происшествия», - написал один из пользователей социальной сети.

Прорыв водопровода в Миранде

Прорыв водопроводной трубы произошел в городе Санта-Тереса-дель-Туй штата Миранда, что привело к появлению фонтана воды, бьющей под большим давлением. Об этом сообщает Гидрологическая служба столичного региона (Hidrocapital).

Прорыв трубы произошел в районе Ла-Сейба муниципалитета Индепенденсия. В результате утечки пострадали несколько жилых домов, расположенных поблизости от трубы.

«Бригады Hidrocapital выполняют работы по ремонту водопроводной магистрали №48», — написали представители службы в Twitter.

#3Abr #Miranda



Reportan la rotura de una tubería de aguas blancas en el sector La Ceiba adyacente a la Unidad Educativa Ezequiel Zamora, Pquia Santa Teresa, Mpio Independencia.



Informe preliminar: Situación controlada, existen vividas afectadas.



Vídeos:Residentes del sector pic.twitter.com/kwmknmlzSs — Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) April 3, 2021

Восточная Венесуэла

Задержание главы наркокартеля

Глава наркокартеля штата Фалькон Эмилио Энрике Мартинес, также известный как «Чичи Смит», был арестован сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками в штате Ансоатеги, сообщает издание El Nacional.

#DETENIDO en Anzoátegui por el #CPNB el NARCOTRAFICANTE Emilio Enrique Martinez, alias “Chiche Smtih”: quien mañana será #IMPUTADO por el MINISTERIO PÚBLICO por los delitos de: Tráfico de Estupefacientes, Legitimación de Capitales, Abuso sexual a menores y Asociación #JUSTICIA pic.twitter.com/Bme8BR7r7U — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 3, 2021

68-летний мужчина был в розыске Интерпола. В момент задержания Мартинес представил поддельное удостоверение личности. Преступника задержали в жилом комплексе Лас-Каноас в городе Лечерия.

Гуманитарные вопросы

Новая группа венесуэльцев вернулась из Тринидада и Тобаго

Правительство Николаса Мадуро вернуло в страну 178 венесуэльцев из Тринидада и Тобаго в рамках плана по возвращению на родину в период действия карантина.

Среди вернувшихся — те, кто 2 апреля был депортирован из Тринидада и Тобаго после пяти месяцев в изоляторе. Кроме того, среди них были репатрианты, которые вернулись в страну добровольно.

En el marco del "Plan Vuelta a la Patria" creado por nuestro Comandante en Jefe @NicolasMaduro fueron repatriados desde la República de Trinidad y Tobago 178 Compatriotas, los cuales fueron recibidos por @AB_Margarita71 y @PG412SERRETA con todas las medidas de bioseguridad. pic.twitter.com/WgJ15wK1DQ — AB_SERRETA(PG-412) (@PG412SERRETA) April 3, 2021

По сообщению властей, 120 граждан Венесуэлы, в том числе дети, женщины и мужчины должны были предстать перед судом в Тринидад и Тобаго, однако власти карибской страны не дождались суда и депортировали венесуэльцев.

Пляжи Венесуэлы опустели в период Страстной недели

Во время празднования карнавала население Венесуэлы не соблюдало карантинные ограничения, что привело к росту числа заражений COVID-19. В период Страстной недели пляжи и курорты Венесуэлы полностью опустели, из-за введенных карантинных мер.

#Vargas Playas del litoral central se encuentras desoladas este sábado #3Abril. Trabajadores playeros aseguran que este ha sido el comportamiento durante toda la Semana Santa por ser cuarentena radical. Reporte @nadeska16 pic.twitter.com/lZ2a4rxrDb — El Pitazo (@ElPitazoTV) April 3, 2021

На фото и видео, опубликованных в Twitter, можно увидеть абсолютно безлюдные пляжи. Региональные власти утверждают, что закрытие пляжей и курортов полностью соблюдается на центральном побережье.

Венесуэла побила новый рекорд по числу заражений в день

За минувшие сутки в Венесуэле было зарегистрировано 1607 случаев заражения COVID-19, из которых 21 были ввезены в страну. От последствий заражения коронавирусом скончались 18 человек — наивысший показатель за последний месяц.

#EnVideo????| Vicepdte. Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, @luchaalmada: En las últimas 24 horas, Venezuela reporta 1.607 nuevos casos de la COVID-19 en el país, 1.586 casos son de transmisión comunitaria y 21 casos son importados#SputnikVGarantizaVida#YoSoyFANB pic.twitter.com/rcaE7TuUfj — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) April 4, 2021

Таким образом, Венесуэла побила свой прежний суточный рекорд заражений COVID-19 с начала пандемии. Наибольшее число заражений было зарегистрировано в столичном округе.

С начала пандемии коронавируса в стране подтверждено 164 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией и 1647 летальных исходов.