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Латинская Америка

Полиция задержала главу наркокартеля, пляжи Венесуэлы опустели

Полиция задержала главу наркокартеля, пляжи Венесуэлы опустели

В штате Апуре в результате столкновения был разрушен дом, в Каракасе вспыхнул пожар в Национальном парке, власти задержали главу наркокартеля, 178 венесуэльцев вернулись на родину, пляжи и курорты опустели вследствие введения карантинных ограничений. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции ФАН.

Карта событий в Венесуэле

Западная Венесуэла

Боестолкновения в Апуре

Жилой дом в районе Лос-Каньитос штата Апуре был полностью разрушен в результате боев между армией Венесуэлы и боевиками леворадикальной группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC). Об этом сообщили источники в Twitter.

В соцсетях распространяется видеозапись с разрушенным жилищем. Владельцы дома были вынуждены покинуть место проживания.

Столкновения в штате Апуре стали причиной вынужденного переселения более 5000 человек в колумбийский муниципалитет Араукита из-за высокого уровня насилия.

Убийство в Мериде

25-летний Пабло Энрике Перес, отбывающий наказание с 2016 года за грабеж при отягчающих обстоятельствах, был повешен сокамерниками в подразделении полиции в городе Эль-Вихия штата Мерида.

По словам убийц, погибший «терроризировал» своих соседей по тюремной камере.

В Фальконе закрыли пляжи

Правоохранительные органы штата Фалькон начали операцию по пресечению перемещения на пляжах и в туристических объектах в период Страстной недели.

В рамках жестких карантинных мер, введенными правительством Николаса Мадуро, запрещено находиться на пляжах, курортах и в туристических местах страны.

Для обеспечения выполнения карантинных мер правоохранительные органы начали операцию по патрулированию пляжей и мест отдыха.

Центральная Венесуэла

Пожар в Каракасе

Пожар разгорелся в Национальном парке Эль-Авила в Каракасе. Об этом сообщили пользователи Twitter.

По словам свидетелей, пожар был виден с разных точек столицы Венесуэлы. Предположительно, кто-то поджег деревья, чтобы расширить свободное место в парке.

«Еще один лесной пожар в Эль-Авиле скорее всего для увеличения площади пашен. Это ужасная привычка жителей этого сектора, за которую следует сурово наказывать. Пожарные уже едут на место происшествия», - написал один из пользователей социальной сети.

Прорыв водопровода в Миранде

Прорыв водопроводной трубы произошел в городе Санта-Тереса-дель-Туй штата Миранда, что привело к появлению фонтана воды, бьющей под большим давлением. Об этом сообщает Гидрологическая служба столичного региона (Hidrocapital).

Прорыв трубы произошел в районе Ла-Сейба муниципалитета Индепенденсия. В результате утечки пострадали несколько жилых домов, расположенных поблизости от трубы.

«Бригады Hidrocapital выполняют работы по ремонту водопроводной магистрали №48», — написали представители службы в Twitter.

Восточная Венесуэла

Задержание главы наркокартеля

Глава наркокартеля штата Фалькон Эмилио Энрике Мартинес, также известный как «Чичи Смит», был арестован сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками в штате Ансоатеги, сообщает издание El Nacional.

68-летний мужчина был в розыске Интерпола. В момент задержания Мартинес представил поддельное удостоверение личности. Преступника задержали в жилом комплексе Лас-Каноас в городе Лечерия.

Гуманитарные вопросы

Новая группа венесуэльцев вернулась из Тринидада и Тобаго

Правительство Николаса Мадуро вернуло в страну 178 венесуэльцев из Тринидада и Тобаго в рамках плана по возвращению на родину в период действия карантина.

Среди вернувшихся — те, кто 2 апреля был депортирован из Тринидада и Тобаго после пяти месяцев в изоляторе. Кроме того, среди них были репатрианты, которые вернулись в страну добровольно.

По сообщению властей, 120 граждан Венесуэлы, в том числе дети, женщины и мужчины должны были предстать перед судом в Тринидад и Тобаго, однако власти карибской страны не дождались суда и депортировали венесуэльцев.

Пляжи Венесуэлы опустели в период Страстной недели

Во время празднования карнавала население Венесуэлы не соблюдало карантинные ограничения, что привело к росту числа заражений COVID-19. В период Страстной недели пляжи и курорты Венесуэлы полностью опустели, из-за введенных карантинных мер.

На фото и видео, опубликованных в Twitter, можно увидеть абсолютно безлюдные пляжи. Региональные власти утверждают, что закрытие пляжей и курортов полностью соблюдается на центральном побережье.

Венесуэла побила новый рекорд по числу заражений в день

За минувшие сутки в Венесуэле было зарегистрировано 1607 случаев заражения COVID-19, из которых 21 были ввезены в страну. От последствий заражения коронавирусом скончались 18 человек — наивысший показатель за последний месяц.

Таким образом, Венесуэла побила свой прежний суточный рекорд заражений COVID-19 с начала пандемии. Наибольшее число заражений было зарегистрировано в столичном округе.

С начала пандемии коронавируса в стране подтверждено 164 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией и 1647 летальных исходов.

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