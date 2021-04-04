Зарубежные ученые рассказали, кто легче всех переносит алкоголь

Москва, 4 апреля. Интенсивность алкогольного опьянения зависит от разных факторов, в том числе и от индивидуальных особенностей. Зарубежные ученые выяснили, кто легче всего переносит алкоголь.

Канадские специалисты изучили ДНК 85 видов млекопитающих, обнаружив, что приматы и рукокрылые менее подвержены воздействию спиртного благодаря отвечающим за синтез алкогольдегидрогеназ генам. В то же время животные, рацион которых богат фруктами, страдают от повышенной активности «алкогольного» гена.

При этом чемпионом по расщеплению алкоголя оказался не человек. Статус наименее уязвимого перед влиянием спиртного исследователи присвоили небольшому зверьку, перохвостой тупайе, которая обитает в южной части Малайского полуострова, на севере острова Калимантан и на Суматре.

Рацион этого животного, как правило, состоит из насекомых и гекконов. Однако еще тупайя обожает нектар бертамовой пальмы, в состав которой входит 3,8% этилового спирта. Немецкие специалисты рассчитали, что за сутки этот зверек употребляет столько же алкоголя, сколько содержится в трех литрах пива, передает РИА Новости.

Британские ученые ранее выяснили, почему люди начинают казаться привлекательнее после выпитых горячительных напитков. Оказалось, что спиртное ухудшает способность воспринимать асимметрию на лицах и снижает предпочтение симметричных лиц перед асимметричными.