В Bloomberg Economics ожидают «однобокое» восстановление мировой экономики

Атланта, 4 апреля. Страны будут быстро восстанавливаться после пандемии, но Россия может не успеть за темпами роста «лидеров постпандемийного мира», говорится в прогнозе.

Чтобы государства снова включились в экономическую гонку, им нужны массовые вакцинации и более мягкая монетарная политика, пишет Bloomberg Economics. Если развивающиеся страны не смогут обеспечить выполнение этих двух факторов, они отстанут от США и Китая.

Ожидаемый в 2021 году уровень экономического роста мировой экономики — 6,9%, и если предсказание сбудется, это станет самым стремительным ростом за последние 50 лет.

У сегодняшних проблем есть отличие от экономического кризиса 2008 года. Из-за того что страны прибегают к разной монетарной политике и с разной скоростью вакцинируют свое население, восстановление может носить «однобокий» характер, резюмируют аналитики.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее предположил, что пандемия коронавируса в России может стать вакциноуправляемой к осени.