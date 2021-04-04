Министр связи ЦАР опроверг заявления экспертов ООН о российских инструкторах

Банги, 4 апреля. Министр связи и официальный представитель правительства ЦАР Максим Анж Казаги опроверг заявление группы экспертов ООН о причастности военнослужащих и российских инструкторов к нарушениям прав человека в республике.

Глава ведомства подчеркнул, что столь серьезные обвинения выдвинуты абсолютно голословно. А описываемые преступления полностью соответствуют беспределу, который учинили боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) на захваченных территориях в ЦАР.

«Когда мы читаем это коммюнике экспертной группы, надо понимать, что в нем отражены все преступления и их негативные последствия, которые совершила «Коалиция патриотов за перемены», — отметил министр.

Максим Анж Казаги сообщил, что правительство ЦАР возмущено бездоказательными заявлениями экспертов ООН. Тем более что публикация доклада произошла на следующий день после инаугурации президента Фостен-Арканжа Туадера. Власти республики не исключают, что это было сделано намеренно, чтобы поставить под сомнение успехи, которых достигла страна в сфере безопасности за последние месяцы.

«Содружество офицеров за международную безопасность» (СОМБ), которое представляет интересы российских инструкторов в ЦАР, готовит иск против ООН за вброс о деятельности специалистов. Директор организации Александр Иванов отметил , что выпады международных экспертов против россиян почти дословно повторяют фейки, которые распространяют боевики из «Коалиции патриотов за перемены».