Банги, 4 апреля. Министр связи и официальный представитель правительства ЦАР Максим Анж Казаги опроверг заявление группы экспертов ООН о причастности военнослужащих и российских инструкторов к нарушениям прав человека в республике.
Глава ведомства подчеркнул, что столь серьезные обвинения выдвинуты абсолютно голословно. А описываемые преступления полностью соответствуют беспределу, который учинили боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) на захваченных территориях в ЦАР.
«Когда мы читаем это коммюнике экспертной группы, надо понимать, что в нем отражены все преступления и их негативные последствия, которые совершила «Коалиция патриотов за перемены», — отметил министр.
Максим Анж Казаги сообщил, что правительство ЦАР возмущено бездоказательными заявлениями экспертов ООН. Тем более что публикация доклада произошла на следующий день после инаугурации президента Фостен-Арканжа Туадера. Власти республики не исключают, что это было сделано намеренно, чтобы поставить под сомнение успехи, которых достигла страна в сфере безопасности за последние месяцы.
«Содружество офицеров за международную безопасность» (СОМБ), которое представляет интересы российских инструкторов в ЦАР, готовит иск против ООН за вброс о деятельности специалистов. Директор организации Александр Иванов отметил, что выпады международных экспертов против россиян почти дословно повторяют фейки, которые распространяют боевики из «Коалиции патриотов за перемены».
Также Александр Иванов направил письмо главному редактору британского издания Кэтрин Софи Винер и потребовал опровергнуть ложную информацию о работе российских инструкторов в ЦАР, которую газета распространила на основе сфабрикованных данных ООН.