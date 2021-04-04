Сын миллиардера спровоцировал ДТП с машиной федерального судьи в Волгограде

Волгоград, 4 апреля. Сын волгоградского миллиардера врезался в автомобиль федерального судьи. В результате аварии пострадала пожилая женщина.

ДТП произошло у съезда на трассу Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба. Сын бизнесмена за рулем BMW X5 не предоставил преимущество легковушке Skoda, которая двигалась по главной дороге. За рулем второй машины находился федеральный судья.

В результате дорожного происшествия пострадала пожилая родственница судьи, ее госпитализировали. Сын миллиардера признал свою вину. Виновник аварии и его пассажиры не пострадали в результате происшествия.

Еще одно ДТП произошло в Прикамье. В результате столкновения трех машин получили травмы четыре человека. Пострадавших доставили в больницу с повреждениями разной степени тяжести.