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Психолог Осипова рассказала, как коронавирус усугубил проблему одиночества

Психолог рассказала, как ковид усугубил проблему одиночества

Один из последних опросов выявил, что треть россиян боится одиночества. Причем интересна закономерность: остаться без общения в большей степени опасаются люди с небольшим уровнем дохода.

Результаты исследования также показывают, что проблема одиночества не помолодела, и от нехватки коммуникации с близкими страдают представители старшего поколения. О том, сохранилась ли эта тенденция и как на извечную проблему повлиял коронавирус, ФАН узнал у психолога Ольги Осиповой.

По ее мнению, однозначного ответа на вопрос, связан ли уровень дохода с потребностью в социальных связях, нет. Нужны конкретные масштабные исследования с правильными вопросами и верно сделанными выводами.

«От одиночества может страдать каждый. Можно лишь очень теоретически предположить, что люди с низким уровнем дохода имеют более низкую самооценку, отчего меньше стремятся к коммуникации», — осторожно предполагает эксперт.

Тем не менее исследование 2019 года, проведенное специалистами Росстата, показало прямую взаимосвязь между чувством одиночества и бедностью, как и не отменило того факта, что страдают проблемой в большинстве своем люди немолодые. Однако повлиял ли на ситуацию коронавирус, принесший за собой многомесячный локдаун и изменивший наше понимание общения навсегда?

«Думаю, что тенденция сохранилась. Пандемия повлияла, конечно, на всех, но на людей пожилого возраста гораздо больше», говорит психолог.

Психолог рассказала, как ковид усугубил проблему одиночества

Согласно ее словам, в силу возрастных особенностей пожилые люди и без того довольно ограничены в живом общении. Закономерно, что распространение вируса и строгий карантин буквально изолировали группу населения, особенно тех, кто живет отдельно от младших родственников.

«Для людей пожилых, которые выросли в других реалиях, слово «общение» несет целый комплекс представлений. Живые встречи, разговоры, обмен мнениями — все это не могут заменить онлайн-коммуникации», — отмечает специалист.

Конечно, в непростое для всех время молодому поколению пришлось куда легче. Ведь в арсенале молодежи — цифровые инструменты коммуникации, способные дополнить живое общение, а в нынешних реалиях — и вовсе его заменить.

Психолог заметила, что на наше восприятие общения в пиковый период пандемии повлияла и так называемая фоновая тревога. Речь о тревоге, рождаемой бесконечным потоком негативных новостей, связанных с распространением вируса. И, по словам Ольги Осиповой, на пожилых людей это влияет куда сильнее.

«Их фоновая тревога более выраженная, ведь у них и возможностей отвлечься меньше. Объективно пожилые люди чаще думают о рисках, и это тоже изолирует их, оставляет наедине с тревожными чувствами», поясняет психолог.

О том, как возникает страх перед одиночеством и что способно его побороть, ФАН писал ранее.

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