Психолог Осипова рассказала, как коронавирус усугубил проблему одиночества

Один из последних опросов выявил, что треть россиян боится одиночества. Причем интересна закономерность: остаться без общения в большей степени опасаются люди с небольшим уровнем дохода.

Результаты исследования также показывают, что проблема одиночества не помолодела, и от нехватки коммуникации с близкими страдают представители старшего поколения. О том, сохранилась ли эта тенденция и как на извечную проблему повлиял коронавирус, ФАН узнал у психолога Ольги Осиповой.

По ее мнению, однозначного ответа на вопрос, связан ли уровень дохода с потребностью в социальных связях, нет. Нужны конкретные масштабные исследования с правильными вопросами и верно сделанными выводами.

«От одиночества может страдать каждый. Можно лишь очень теоретически предположить, что люди с низким уровнем дохода имеют более низкую самооценку, отчего меньше стремятся к коммуникации», — осторожно предполагает эксперт.

Тем не менее исследование 2019 года, проведенное специалистами Росстата, показало прямую взаимосвязь между чувством одиночества и бедностью, как и не отменило того факта, что страдают проблемой в большинстве своем люди немолодые. Однако повлиял ли на ситуацию коронавирус, принесший за собой многомесячный локдаун и изменивший наше понимание общения навсегда?

«Думаю, что тенденция сохранилась. Пандемия повлияла, конечно, на всех, но на людей пожилого возраста гораздо больше», — говорит психолог.

Согласно ее словам, в силу возрастных особенностей пожилые люди и без того довольно ограничены в живом общении. Закономерно, что распространение вируса и строгий карантин буквально изолировали группу населения, особенно тех, кто живет отдельно от младших родственников.

«Для людей пожилых, которые выросли в других реалиях, слово «общение» несет целый комплекс представлений. Живые встречи, разговоры, обмен мнениями — все это не могут заменить онлайн-коммуникации», — отмечает специалист.

Конечно, в непростое для всех время молодому поколению пришлось куда легче. Ведь в арсенале молодежи — цифровые инструменты коммуникации, способные дополнить живое общение, а в нынешних реалиях — и вовсе его заменить.

Психолог заметила, что на наше восприятие общения в пиковый период пандемии повлияла и так называемая фоновая тревога. Речь о тревоге, рождаемой бесконечным потоком негативных новостей, связанных с распространением вируса. И, по словам Ольги Осиповой, на пожилых людей это влияет куда сильнее.

«Их фоновая тревога более выраженная, ведь у них и возможностей отвлечься меньше. Объективно пожилые люди чаще думают о рисках, и это тоже изолирует их, оставляет наедине с тревожными чувствами», — поясняет психолог.

О том, как возникает страх перед одиночеством и что способно его побороть, ФАН писал ранее.