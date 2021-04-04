Анкара, 4 апреля. Силы безопасности Турции задержали двух человек при попытке незаконного пересечения границы. Арестованных в пограничном с Грецией районе Ипсала подозревают в причастности к движению последователей бежавшего в США Фетхуллаха Гюлена (FETO), которое Анкара считает «террористической организацией».

Власти Турции ведут давнюю борьбу с FETO, активизировавшуюся после событий 15 июля 2016 года. Тогда в республике произошла попытка военного переворота, в организации которой уличили гюленистов.