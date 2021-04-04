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Актер из «Ералаша» Павел Кассинский жестко раскритиковал новые серии киножурнала

Актер из «Ералаша» Павел Кассинский жестко раскритиковал новые серии киножурнала

Новые серии детского телесериала «Ералаш» будут безликим продолжением классики. Об этом рассказал ФАН российский актер Павел Кассинский, сыгравший в восьми выпусках «Ералаша».

«Раньше, когда я приходил на «Ералаш», были кастинги, сидело в коридорах по 200 детей, сидели сценаристы, музыканты, все занимались своим делом, — вспоминает артист. — И жестко отбирались претенденты на роль. Никто не назовет имена детей, которые сейчас снимаются в «Ералаше». Но имена тех, кто снимался лет 30–40 назад, знают все».

После 80-х в телесериал попадали, скорее всего, только те дети, у чьих родителей были деньги, добавил собеседник ФАН.

«Раньше правильно было все: операторы занимаются своим делом, режиссеры — своим, продюсеры — своим. А потом пошла коммерция, начали просто снимать анекдоты, брать на роли не самых талантливых детей, возможно, их участие проплатили родители», — заявил Павел Кассинский.

Актер подчеркнул, что детям, за которых заплатили, таким образом «зарубили» жизнь, потому что многие потом мнят себя великими артистами. Во многом эта мнимая популярность детей — вина их тщеславных родителей, уверен Павел Кассинский.

«Это смешно, эта мнимая звездность никому не нужна, — уверен актер. — А сколько они этими «Ералашами» детям судеб загубили? Точнее, это родители, «Ералаш» тут ни при чем. Это тщеславие родителей, которые вбили себе в голову, что у них талантливый ребенок, а дети потом неожиданно воображают, что они звезды, и уже не хотят учиться, или же учатся через пень-колоду и считают себя артистами».

Родители, пытаясь вырастить из ребенка суперзвезду, наносят ему серьезную психологическую травму, пояснил Павел Кассинский.

«Я прекрасно знаю, как из детей делают певцов, сколько стоят эфиры, — признался собеседник ФАН. — А что дальше, когда голос пропадет? Или лет в 10–15 ребенок скажет, что ему эта музыка не нужна, а он уже не готов принимать что-то новое? Детская психика сильно отличается от взрослой, это понимали в 60–80-х годах, а сейчас этого не понимают. Тот продукт, который делается для детей сегодня, — полный ужас! Чему учат, какие ментальные посылы отправляют?!»

Актер из «Ералаша» Павел Кассинский жестко раскритиковал новые серии киножурнала

Киножурнал «Ералаш» является абсолютно уникальным, и до сих пор никто не смог придумать что-то похожее, объясняет собеседник ФАН.

«Если они пересмотрят свою политику и вернутся к корням — ради Бога, пусть снимают, — сказал артист. — «Ералаш» уникален, такого нет нигде в мире до сих пор. Театры детские есть, где дети играют, а кино нет. Если они все обдумают, то это будет очень круто».

Артист добавил, что с детьми вообще нужно много заниматься, потому что поток информации стал намного жестче, чем 20–30 лет назад.

«Я знаю, что показывают детям их родители, и в основном это выпуски «Ералаша» 70–80-х годов, потому что они добрые, хорошие, они без зависти», — рассказал Павел Кассинский.

По мнению артиста, сценарии к новым эпизодам будут писать бездарные люди, а на кастингах — выбирать детей, которые не подходят для своих ролей.

«Я уверен, что это дадут тем, кто опять будет снимать анекдоты с бездарными детьми, — высказал свою точку зрения собеседник ФАН. — Нет, может, они талантливы в другом, например в математике или химии. Вот пусть их и учат, либо пусть они становятся кровельщиками или каменщиками».

Но Павел Кассинский все же надеется, что у новых создателей «Ералаша» все получится. Только надо продолжить то, что начали еще в 80-х.

«Будут рады все, особенно мальчишки и девчонки, а также их родители. Ничего не надо придумывать, есть уже колоссальная идея, просто дайте ее в руки тем, кто ее может осуществить, а не тем, кто разворовывает бюджет», — заключил Павел Кассинский.

Ранее ФАН сообщал, что соучредитель Бориса Грачевского Аркадий Григорян по ООО «Ералаш» официально заменил на посту генерального директора своего предшественника, скончавшегося в январе 2021 года. Теперь только он имеет право действовать от лица компании без доверенности.

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