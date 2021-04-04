Актер из «Ералаша» Павел Кассинский жестко раскритиковал новые серии киножурнала

Новые серии детского телесериала «Ералаш» будут безликим продолжением классики. Об этом рассказал ФАН российский актер Павел Кассинский, сыгравший в восьми выпусках «Ералаша».

«Раньше, когда я приходил на «Ералаш», были кастинги, сидело в коридорах по 200 детей, сидели сценаристы, музыканты, все занимались своим делом, — вспоминает артист. — И жестко отбирались претенденты на роль. Никто не назовет имена детей, которые сейчас снимаются в «Ералаше». Но имена тех, кто снимался лет 30–40 назад, знают все».

После 80-х в телесериал попадали, скорее всего, только те дети, у чьих родителей были деньги, добавил собеседник ФАН.

«Раньше правильно было все: операторы занимаются своим делом, режиссеры — своим, продюсеры — своим. А потом пошла коммерция, начали просто снимать анекдоты, брать на роли не самых талантливых детей, возможно, их участие проплатили родители», — заявил Павел Кассинский.

Актер подчеркнул, что детям, за которых заплатили, таким образом «зарубили» жизнь, потому что многие потом мнят себя великими артистами. Во многом эта мнимая популярность детей — вина их тщеславных родителей, уверен Павел Кассинский.

«Это смешно, эта мнимая звездность никому не нужна, — уверен актер. — А сколько они этими «Ералашами» детям судеб загубили? Точнее, это родители, «Ералаш» тут ни при чем. Это тщеславие родителей, которые вбили себе в голову, что у них талантливый ребенок, а дети потом неожиданно воображают, что они звезды, и уже не хотят учиться, или же учатся через пень-колоду и считают себя артистами».

Родители, пытаясь вырастить из ребенка суперзвезду, наносят ему серьезную психологическую травму, пояснил Павел Кассинский.

«Я прекрасно знаю, как из детей делают певцов, сколько стоят эфиры, — признался собеседник ФАН. — А что дальше, когда голос пропадет? Или лет в 10–15 ребенок скажет, что ему эта музыка не нужна, а он уже не готов принимать что-то новое? Детская психика сильно отличается от взрослой, это понимали в 60–80-х годах, а сейчас этого не понимают. Тот продукт, который делается для детей сегодня, — полный ужас! Чему учат, какие ментальные посылы отправляют?!»

Киножурнал «Ералаш» является абсолютно уникальным, и до сих пор никто не смог придумать что-то похожее, объясняет собеседник ФАН.

«Если они пересмотрят свою политику и вернутся к корням — ради Бога, пусть снимают, — сказал артист. — «Ералаш» уникален, такого нет нигде в мире до сих пор. Театры детские есть, где дети играют, а кино нет. Если они все обдумают, то это будет очень круто».

Артист добавил, что с детьми вообще нужно много заниматься, потому что поток информации стал намного жестче, чем 20–30 лет назад.

«Я знаю, что показывают детям их родители, и в основном это выпуски «Ералаша» 70–80-х годов, потому что они добрые, хорошие, они без зависти», — рассказал Павел Кассинский.

По мнению артиста, сценарии к новым эпизодам будут писать бездарные люди, а на кастингах — выбирать детей, которые не подходят для своих ролей.

«Я уверен, что это дадут тем, кто опять будет снимать анекдоты с бездарными детьми, — высказал свою точку зрения собеседник ФАН. — Нет, может, они талантливы в другом, например в математике или химии. Вот пусть их и учат, либо пусть они становятся кровельщиками или каменщиками».

Но Павел Кассинский все же надеется, что у новых создателей «Ералаша» все получится. Только надо продолжить то, что начали еще в 80-х.

«Будут рады все, особенно мальчишки и девчонки, а также их родители. Ничего не надо придумывать, есть уже колоссальная идея, просто дайте ее в руки тем, кто ее может осуществить, а не тем, кто разворовывает бюджет», — заключил Павел Кассинский.

Ранее ФАН сообщал, что соучредитель Бориса Грачевского Аркадий Григорян по ООО «Ералаш» официально заменил на посту генерального директора своего предшественника, скончавшегося в январе 2021 года. Теперь только он имеет право действовать от лица компании без доверенности.