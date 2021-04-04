Детеныши дикобразов родились альбиносами в зоопарке Крыма

Симферополь, 4 апреля. Сотрудники зоопарка рассказали, что у пары дикобразов родились малыши. Однако иголочки и шерсть новорожденных так и не приобрели характерного пигмента.

Редкие дикобразы-альбиносы появились в крымском зоопарке около 10 дней назад. Однако такой особенностью обладают не одни они. Уточняется, что ранее родители уже производили на свет и обычных дикобразов, и малышей-альбиносов.

Сейчас новоиспеченные родители вовсю ухаживают за твоими детенышами — присматривают за ними и кормят. Малыши уже активно набирают вес.

Сычуаньский такин, занесенный в Красную книгу, родился в московском зоопарке, сообщало РИАМО. Это пятый такин на территории учреждения.