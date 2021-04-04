Раскрыты подробности погони под Тулой, где водитель протащил полицейского на двери авто

Тула, 4 апреля. Следователи проводят проверку по факту инцидента, в котором 32-летний мужчина устроил погоню, скрывшись с места ДТП, и протащил несколько метров сотрудника полиции на двери машины.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Советской и Привокзальной поселка Ревякино Ясногорского района Тульской области. Сотрудники ГИБДД остановили машину предполагаемого виновника аварии. Правоохранитель попытался дотянуться до замка зажигания, чтобы заглушить двигатель, однако злоумышленник снова начал движение.

Требование госавтоинспектора остановиться он проигнорировал и протащил его примерно 10 метров по дороге. Страж порядка получил травмы, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН). По данному факту проводится проверка, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Молодой мужчина преследовал такси, в котором находился смертельно раненый друг его сожительницы, сообщал ФАН. От полученных ранений тот скончался, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».