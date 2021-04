Опальный принц: почему Иордания оказалась на грани государственного переворота

Власти Иордании посадили под домашний арест бывшего наследного принца Хамзу бин Хусейна, а также задержали ряд других высокопоставленных лиц в связи с представляемой ими «угрозой безопасности». В настоящий момент официальных обвинений в адрес этих людей не выдвинуто, однако они подозреваются в попытке устроить госпереворот.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в причинах массовых арестов, а также в мотивации и интересах ключевых «организаторов» путча.

Активность задержанных на протяжении многих лет находилась под наблюдением правоохранительных органов и разведки королевства. Как сообщает источник в иорданских спецслужбах, группа из десятков человек работала над реализацией плана по свержению правящего монарха Абдаллы бин Хусейна. При этом официально сообщается о задержании 20 соучастников заговора и о продолжении работы по поимке остальных.

Утверждается, что Хамзе бин Хусейну удалось сплотить вокруг себя оппозиционные силы в королевстве, включающие в себя вождей некоторых арабских племен, а также высокопоставленных офицеров в службах безопасности. Кроме того, разведка Иордании упомянула о связях заговорщиков с некими зарубежными структурами. Из перехваченных переговоров между ними и принцем стало известно о приближении «нулевого часа», что, очевидно, означало переход от планирования к действию.

Televised statement says #Jordan Prince Hamzeh and others had contact with foreign entities and were working to directly destabilize the country. https://t.co/COTMkB1b4p

Также известно о подозрениях в адрес еще одного члена королевской семьи — Шерифа Хасана бин Заида.

Официальную точку зрения оппозиции выразил сам принц в видеообращении на английском языке, записанном во время пребывания под домашним арестом и переданном в СМИ через адвоката. Примечательно, что сам он отвергает собственное участие в заговоре.

В настоящий момент принцу, по его словам, запрещено связываться с кем-либо вне дома. При этом начальник комитета штабов иорданской армии Юсеф Хунейти опровергает это заявление, сообщая, что данные меры носят рекомендательный, а не принудительный характер:

Доподлинно известны имена двух ключевых фигур несостоявшегося переворота — самого бывшего наследного принца и государственного чиновника Бассема Авадаллаха.

После смерти короля Хусейна бин Талала в 1999 году на иорданский престол взошел сводный старший брат Хамзы — Абдалла. Он, в свою очередь, назначил своим приемником Хамзу, действуя в соответствии с завещанием умершего монарха. Однако в 2004 году это решение было отменено.

После этого наследник долгое время не назначался. Следует отметить, что в случае смерти монарха до назначения им преемника таковым становится старший сын умершего короля. Это положение закреплено в конституции Иордании.

Лишь в 2009 году статус наследного принца был официально закреплен за Абдаллой бин Хусейном.

В период государственной службы Авадаллах продвигал линию развития туризма, банковского сектора, а также создания льготных промышленных зон и привлечения инновационных стартапов.

Вероятно, основной причиной сорвавшегося путча послужила тревожная экономическая ситуация, в которой находится Иордания. В немалой степени это связано с проблемами государственной и социальной безопасности: после «арабской весны» в 2011 году нагрузка на бюджет существенно увеличилась за счет повышения расходов на силовые структуры, а также из-за необходимости содержать почти два миллиона беженцев из Сирии и Ирака. Это нанесло урон сфере услуг в целом и туристической отрасли в частности.

В результате была существенно увеличена налоговая нагрузка на население, которое, в свою очередь, стало прибегать к денежным займам. Кроме того, стали наблюдаться постепенное сокращение иностранных инвестиций в Иорданию и рост государственного долга.

Обстановка еще больше усложнилась с пандемией коронавируса: по сфере услуг был нанесен еще один удар. Это привело к резкому росту безработицы, так как свыше 70% населения заняты именно в данной области. Как итог — сотни тысяч иорданцев являются должниками различных микрофинансовых организаций. При этом 43 тысячи человек находятся в розыске за невыплату кредитов, а еще 2 630 — отбывают заключение по соответствующей статье.

Бывший наследный принц мог использовать этот фактор в свою пользу и рассчитывать на поддержку «улиц». Население Иордании желает перемен, и с этими настроениями согласуется риторика Хамзы по поводу некачественного государственного управления и коррупции в эшелонах власти.

При этом нельзя отметать личностный фактор: принц был отстранен от трона по прихоти собственного сводного брата в нарушение завещания их отца. Не исключено, что на протяжении 16 лет Хамза собирал оппозиционные силы и дожидался удачного момента для решительного шага. Скачок социального напряжения как раз мог создать благоприятную атмосферу для переворота.

Арабские страны, Израиль, а также США и Великобритания официально выразили свою поддержку Абдалле бин Хусейну, посчитав массовые протесты в стране эффективной мерой, продиктованной соображениями безопасности.

We are following closely the events in #Jordan.



The Hashemite Kingdom of Jordan is a greatly valued partner for the UK.



King Abdullah has our full support.