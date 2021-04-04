Опальный принц: почему Иордания оказалась на грани государственного переворота

Власти Иордании посадили под домашний арест бывшего наследного принца Хамзу бин Хусейна, а также задержали ряд других высокопоставленных лиц в связи с представляемой ими «угрозой безопасности». В настоящий момент официальных обвинений в адрес этих людей не выдвинуто, однако они подозреваются в попытке устроить госпереворот.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в причинах массовых арестов, а также в мотивации и интересах ключевых «организаторов» путча.

Несостоявшийся переворот

Активность задержанных на протяжении многих лет находилась под наблюдением правоохранительных органов и разведки королевства. Как сообщает источник в иорданских спецслужбах, группа из десятков человек работала над реализацией плана по свержению правящего монарха Абдаллы бин Хусейна. При этом официально сообщается о задержании 20 соучастников заговора и о продолжении работы по поимке остальных.

Утверждается, что Хамзе бин Хусейну удалось сплотить вокруг себя оппозиционные силы в королевстве, включающие в себя вождей некоторых арабских племен, а также высокопоставленных офицеров в службах безопасности. Кроме того, разведка Иордании упомянула о связях заговорщиков с некими зарубежными структурами. Из перехваченных переговоров между ними и принцем стало известно о приближении «нулевого часа», что, очевидно, означало переход от планирования к действию.

Televised statement says #Jordan Prince Hamzeh and others had contact with foreign entities and were working to directly destabilize the country. https://t.co/COTMkB1b4p — Steve Herman (@W7VOA) April 4, 2021

Также известно о подозрениях в адрес еще одного члена королевской семьи — Шерифа Хасана бин Заида.

«Этот заговор включал как минимум еще одного члена королевской семьи, а также вождей племен и членов руководства службы безопасности страны», — сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источник в иорданских спецслужбах.

Официальную точку зрения оппозиции выразил сам принц в видеообращении на английском языке, записанном во время пребывания под домашним арестом и переданном в СМИ через адвоката. Примечательно, что сам он отвергает собственное участие в заговоре.

«Я не являюсь участником какого-либо заговора или какой-либо заговорщической организации. <…> Больше невозможно выражать свое мнение или критиковать власти без запугивания, преследований или угроз. Иорданская власть считает, что ее личные интересы, ее финансовые интересы более важны, чем жизнь, достоинство и будущее десяти миллионов человек, которые здесь живут. <…> К сожалению, эта страна погрузилась в коррупцию, кумовство и недобросовестное управление, что привело к потере надежды», — заявил бин Хусейн.

В настоящий момент принцу, по его словам, запрещено связываться с кем-либо вне дома. При этом начальник комитета штабов иорданской армии Юсеф Хунейти опровергает это заявление, сообщая, что данные меры носят рекомендательный, а не принудительный характер:

«Утверждения о том, что Его Высочество принц Хамза был арестован, не соответствуют действительности. Его попросили ограничить передвижение и прекратить деятельность, направленную против безопасности Иордании и ее стабильности. <…> Расследование продолжается, и результаты будут объявлены со всей должной прозрачностью. Все меры приняты в соответствии с законом, выше которого не стоит никто».

Личности заговорщиков

Доподлинно известны имена двух ключевых фигур несостоявшегося переворота — самого бывшего наследного принца и государственного чиновника Бассема Авадаллаха.

Хамза бин Хусейн

После смерти короля Хусейна бин Талала в 1999 году на иорданский престол взошел сводный старший брат Хамзы — Абдалла. Он, в свою очередь, назначил своим приемником Хамзу, действуя в соответствии с завещанием умершего монарха. Однако в 2004 году это решение было отменено.

«Вы занимаете символическую должность, которая ограничивает Вашу свободу действий и препятствует тому, чтобы мы возложили на Вас определенные обязанности, которые Вы в полной мере можете выполнять», — объяснил свой шаг Абдалла бин Хусейн.

После этого наследник долгое время не назначался. Следует отметить, что в случае смерти монарха до назначения им преемника таковым становится старший сын умершего короля. Это положение закреплено в конституции Иордании.

Лишь в 2009 году статус наследного принца был официально закреплен за Абдаллой бин Хусейном.

Бассем Авадаллах

В период государственной службы Авадаллах продвигал линию развития туризма, банковского сектора, а также создания льготных промышленных зон и привлечения инновационных стартапов.

Предпосылки для переворота

Вероятно, основной причиной сорвавшегося путча послужила тревожная экономическая ситуация, в которой находится Иордания. В немалой степени это связано с проблемами государственной и социальной безопасности: после «арабской весны» в 2011 году нагрузка на бюджет существенно увеличилась за счет повышения расходов на силовые структуры, а также из-за необходимости содержать почти два миллиона беженцев из Сирии и Ирака. Это нанесло урон сфере услуг в целом и туристической отрасли в частности.

В результате была существенно увеличена налоговая нагрузка на население, которое, в свою очередь, стало прибегать к денежным займам. Кроме того, стали наблюдаться постепенное сокращение иностранных инвестиций в Иорданию и рост государственного долга.

Обстановка еще больше усложнилась с пандемией коронавируса: по сфере услуг был нанесен еще один удар. Это привело к резкому росту безработицы, так как свыше 70% населения заняты именно в данной области. Как итог — сотни тысяч иорданцев являются должниками различных микрофинансовых организаций. При этом 43 тысячи человек находятся в розыске за невыплату кредитов, а еще 2 630 — отбывают заключение по соответствующей статье.

Бывший наследный принц мог использовать этот фактор в свою пользу и рассчитывать на поддержку «улиц». Население Иордании желает перемен, и с этими настроениями согласуется риторика Хамзы по поводу некачественного государственного управления и коррупции в эшелонах власти.

При этом нельзя отметать личностный фактор: принц был отстранен от трона по прихоти собственного сводного брата в нарушение завещания их отца. Не исключено, что на протяжении 16 лет Хамза собирал оппозиционные силы и дожидался удачного момента для решительного шага. Скачок социального напряжения как раз мог создать благоприятную атмосферу для переворота.

Международная реакция

Арабские страны, Израиль, а также США и Великобритания официально выразили свою поддержку Абдалле бин Хусейну, посчитав массовые протесты в стране эффективной мерой, продиктованной соображениями безопасности.

США

«Мы внимательно следим за событиями и поддерживаем контакты с иорданскими официальными лицами. Король Абдулла является ключевым партнером Соединенных Штатов и пользуется нашей полной поддержкой», — сообщил Нед Прайс, пресс-секретарь Государственного департамента США.

Израиль

«Это внутреннее дело Иордании. Иордания — наш сосед, с которым мы живем в мире, а также наш стратегический союзник. Мы должны сделать все, чтобы сохранить этот альянс. Процветающая и сильная Иордания отвечает нашим интересам национальной безопасности и экономики», — заявил министр обороны Бени Ганц.

Великобритания

«Мы внимательно следим за событиями в Иордании. Иордания — очень ценный партнер для Великобритании. Король Абдалла пользуется нашей полной поддержкой», — сообщил в Twitter младший министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

We are following closely the events in #Jordan.



The Hashemite Kingdom of Jordan is a greatly valued partner for the UK.



King Abdullah has our full support. — James Cleverly (@JamesCleverly) April 4, 2021

Лига арабских государств (ЛАГ)

«Генеральный секретарь ЛАГ выразил полную солидарность с мерами, предпринятыми иорданским руководством для поддержания безопасности и стабильности королевства. Он также подчеркнул свою уверенность в мудрости руководства и его стремлении обеспечить стабильность страны с учетом конституции и закона. Ахмед Абу-ль-Гейт добавил, что король Абдалла II занимает высокое и значимое положение, причем как для иорданского народа, так и для арабского мира в целом. Все знают его искренность и его большую роль в служении арабскому делу», — говорится в сообщении на станице организации в соцсети Facebook.

Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива (ССАГПЗ)

«Совет полностью поддерживает все решения и меры, принятые Его Величеством королем Абдаллой II бин Хусейном для сохранения братской Иордании. Желаем ей и впредь оставаться в безопасности и стабильности под руководством Его Величества Короля Абдаллы II и Его Высочества верного наследного принца», — говорится в заявлении Генерального секретаря ССАГПЗ Найефа Фалаха Мубарака Аль Хаджрафа.

Кроме того, практически все арабские страны выразили персональную поддержку действиям иорданского короля.

Несамостоятельная фигура

Амман признает, что в заговоре замешаны зарубежные игроки. С наибольшей выгодой для себя иорданский переворот могла бы использовать Саудовская Аравия. Дело в том, что Иордания отказалась поддержать Эр-Рияд в ходе Катарского кризиса и продолжающейся войны в Йемене. Кроме того, в последние годы король Абдалла бин Хусейн выстраивает курс на улучшение отношений с Турцией. Для Эр-Рияда это чревато возможным усилением турецкого влияния в регионе.

Как бы то ни было, Хамза бин Хусейн являлся полезной для переворота фигурой, ведь в случае успеха не возникло бы проблем с его легитимизацией. Если это действительно так, то действующий король ослабил угрозу своей власти, но не ликвидировал ее — бенефициары переворота находятся вне Иордании. Однако их планы, очевидно, были нарушены.