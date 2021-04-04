Семья онкобольной Анастасии Заворотнюк поблагодарила ее врачей

Москва, 4 апреля. Актриса Анастасия Заворотнюк на протяжении трех лет отважно борется с онкологией. Накануне звезда «Моей прекрасной няни» отметила юбилей — артистке исполнилось 50 лет.

Именинница в свой день рождения в силу болезни не смогла лично поблагодарить поклонников за многочисленные поздравления с юбилеем, однако на помощь ей пришли члены семьи, разместившие в Instagram-аккаунте актрисы праздничный пост с благодарностью.

Близкие звезды присоединились к теплым словам поздравлений, пожелав Заворотнюк крепкого здоровья, и выразили глубокую благодарность ее лечащим врачам, коллегам и поклонникам, не забывающим кумира в это тяжелое время.

«Это был очень непростой год, и тем дороже и ценнее осознавать, как много людей разделили эту ситуацию с нами. Низкий поклон врачам и всему медицинскому персоналу за все то, что вы уже сделали и продолжаете делать для Насти», — пишут родные звезды.

Отдельной благодарности они удостоили поклонников Заворотнюк за их невероятную поддержку и помощь. Авторы поста заверили аудиторию, что Анастасия любит каждого из них и каждого мысленно обнимает.

Коллеги онкобольной Анастасии Заворотнюк Анфиса Чехова и Эдгард Запашный ранее вспомнили, каково им было работать с актрисой на одной площадке.