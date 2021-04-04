Место, где писали историю: чем знаменит Ливадийский дворец в Ялте

В честь 183-й годовщины со дня основания Ялты в городе прошли праздничные мероприятия, на которых выступили крымские артисты и ансамбли. Местными властями в этот день был подписан меморандум о сотрудничестве Ялты и городского округа Ступино Московской области.

Кроме того, для жителей региона был организован день открытых дверей в музеях курортной столицы Крыма. Корреспонденту ФАН удалось посетить Ливадийский музей-дворец, в котором произошло одно из самых важных для всего мира событий — именно здесь состоялась Ялтинская конференция в феврале 1945 года, во время которой лидеры СССР, Великобритании и США приняли основные решения о будущем разделе мира между странами — победительницами фашистской Германии.

На самом деле у того Ливадийского дворца, который сейчас представлен в качестве музея, очень богатая история, которая начинается в 1911 году, когда по проекту знаменитого ялтинского архитектора Николая Краснова был построен, как его еще называют, Белый дворец для императора Николая ll.

Отметим, что на его месте ранее находилось имение графа Льва Потоцкого, которое в 1861 году стало летней резиденцией императора Александра II и его семьи. Здание было перестроено, а также на территории имений появились Крестовоздвиженская церковь и другие строения. В 1894 году император Александр III, сын Александра II, умер в ливадийской резиденции, по некоторым данным, из-за проблем с сердцем. Несмотря на это, траур приказали отменить, и уже спустя неделю состоялась коронация Николая II и его супруги.

«Ливадийский дворец — уникальное место и удивляет не только своей архитектурой и убранством, поскольку часть предметов сохранилась с императорских времен в первозданном виде, но и богатой историей, которую писали здесь же. Приглашаем всех в Крым и на экскурсию в наш знаменитый дворец, который удивит всех своей красотой», — отметила экскурсовод в ходе разговора с туристами.

30 апреля 1918 года в Ливадию зашли германские войска, которые разграбили дворец, но в ноябре того же года он был освобожден от захватчиков. Кроме того, в 1925 году в уже бывшем царском дворце был открыт санаторий для крестьян, а через шесть лет он стал климатическим лечебным комбинатом.

В 1993 году Ливадийский дворец получил статус музея, а уже в следующем году там открылась экспозиция «Романовы в Ливадии», поскольку это место посещали три поколения российских императоров. После воссоединения Крыма с Россией в 2015 году на территории дворцово-паркового ансамбля был открыт памятник Иосифу Сталину, Уинстону Черчиллю и Франклину Рузвельту — лидерам СССР, Великобритании и США.

Спустя несколько месяцев в том же году у главного входа в Ливадийский дворец появился памятник-бюст императору Николаю II, а в ноябре 2017 года — Александру III. Участие в этом мероприятии принимал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Отметим, что празднование 183-й годовщины со дня основания Ялты закончится салютом, который состоится в воскресенье вечером, в 21:00.

Напомним, ранее в Крыму рассказали о выращивании мидий и устриц в промышленном рыбоводстве.