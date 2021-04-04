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Место, где писали историю: чем знаменит Ливадийский дворец в Ялте

Место, где писали историю: чем знаменит Ливадийский дворец в Ялте

В честь 183-й годовщины со дня основания Ялты в городе прошли праздничные мероприятия, на которых выступили крымские артисты и ансамбли. Местными властями в этот день был подписан меморандум о сотрудничестве Ялты и городского округа Ступино Московской области.

Кроме того, для жителей региона был организован день открытых дверей в музеях курортной столицы Крыма. Корреспонденту ФАН удалось посетить Ливадийский музей-дворец, в котором произошло одно из самых важных для всего мира событий — именно здесь состоялась Ялтинская конференция в феврале 1945 года, во время которой лидеры СССР, Великобритании и США приняли основные решения о будущем разделе мира между странами — победительницами фашистской Германии.

Место, где писали историю: чем знаменит Ливадийский дворец в Ялте

На самом деле у того Ливадийского дворца, который сейчас представлен в качестве музея, очень богатая история, которая начинается в 1911 году, когда по проекту знаменитого ялтинского архитектора Николая Краснова был построен, как его еще называют, Белый дворец для императора Николая ll.

Место, где писали историю: чем знаменит Ливадийский дворец в ЯлтеОтметим, что на его месте ранее находилось имение графа Льва Потоцкого, которое в 1861 году стало летней резиденцией императора Александра II и его семьи. Здание было перестроено, а также на территории имений появились Крестовоздвиженская церковь и другие строения. В 1894 году император Александр III, сын Александра II, умер в ливадийской резиденции, по некоторым данным, из-за проблем с сердцем. Несмотря на это, траур приказали отменить, и уже спустя неделю состоялась коронация Николая II и его супруги.

«Ливадийский дворец — уникальное место и удивляет не только своей архитектурой и убранством, поскольку часть предметов сохранилась с императорских времен в первозданном виде, но и богатой историей, которую писали здесь же. Приглашаем всех в Крым и на экскурсию в наш знаменитый дворец, который удивит всех своей красотой», — отметила экскурсовод в ходе разговора с туристами.

Место, где писали историю: чем знаменит Ливадийский дворец в Ялте

30 апреля 1918 года в Ливадию зашли германские войска, которые разграбили дворец, но в ноябре того же года он был освобожден от захватчиков. Кроме того, в 1925 году в уже бывшем царском дворце был открыт санаторий для крестьян, а через шесть лет он стал климатическим лечебным комбинатом.

В 1993 году Ливадийский дворец получил статус музея, а уже в следующем году там открылась экспозиция «Романовы в Ливадии», поскольку это место посещали три поколения российских императоров. После воссоединения Крыма с Россией в 2015 году на территории дворцово-паркового ансамбля был открыт памятник Иосифу Сталину, Уинстону Черчиллю и Франклину Рузвельту — лидерам СССР, Великобритании и США.

Место, где писали историю: чем знаменит Ливадийский дворец в Ялте

Спустя несколько месяцев в том же году у главного входа в Ливадийский дворец появился памятник-бюст императору Николаю II, а в ноябре 2017 года — Александру III. Участие в этом мероприятии принимал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Место, где писали историю: чем знаменит Ливадийский дворец в ЯлтеОтметим, что празднование 183-й годовщины со дня основания Ялты закончится салютом, который состоится в воскресенье вечером, в 21:00.

Напомним, ранее в Крыму рассказали о выращивании мидий и устриц в промышленном рыбоводстве.

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