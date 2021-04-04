Политолог Мезюхо объяснил, почему Украина не сможет стать «щитом Европы»

Москва, 4 апреля. Недавнее заявление главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, что Украина может усилить возможности НАТО в случае вступления страны в Альянс, является весьма сомнительным.

Голословные сообщения о том, что Украина предстает «настоящим щитом Европы», можно подвергнуть большим сомнениям, полагает политолог Иван Мезюхо, передает RT.

Североатлантический альянс прекрасно понимает, что украинские вооруженные силы имеют существенные проблемы как в части дисциплины и боевого духа, так и в направлении снабжения армии. К тому же в последнее время в ВСУ довольно часто случаются коррупционные скандалы.

Вследствие этих причин Украина вряд ли может стать «щитом Европы». Голословные политические заявления о значимости страны для Альянса не изменят текущую позицию НАТО по отношению к Киеву, резюмировал эксперт.

Напомним, что ранее главком ВСУ заявил, что вступление Украины в НАТО позволит укрепить и само государство, и возможности НАТО.