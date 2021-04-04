Кировский спорткомплекс проверят после обрушения крыши на детей

Киров, 4 апреля. Прокуратура начала проверку после частичного обрушения крыши спортивного комплекса «Вересники» во время детских соревнований по легкой атлетике.

На момент инцидента в здании проходил фестиваль «Юный динамовец». В мероприятии принимали участие более 350 человек, однако в результате ЧП никто не пострадал. По предварительным данным, причиной обрушения стало скопление мокрого снега и влаги на крыше комплекса.

В рамках проверки правоохранительные органы дадут оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности здания, передает источник ФАН. Результаты проверки находятся на контроле руководства прокуратуры Кировской области.

Один человек погиб после обрушения крыши склада на юге Москвы, сообщало Федеральное агентство новостей. Предположительно, кровля не выдержала также из-за большого количества скопившегося снега.