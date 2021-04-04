Военный эксперт Баранец назвал украинскую армию «ржавой» и недостойной НАТО

Вооружение украинской армии на 80% состоит из старой советской техники, которая уже давно успела «проржаветь». Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Так он отреагировал на слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, который в своей поздравительной речи по случаю 72-летия образования НАТО назвал армию своей страны «щитом Европы», который якобы значительно укрепит Североатлантический альянс, если Украина в него вступит.

«Это типичная украинская бравада и пустое бахвальство, — убежден Баранец. — За такие высказывания Киев был осмеян ведущими военными экспертами, политиками и генералами еще во времена Петра Порошенко, когда тот заявил, что ВСУ — это самая сильная армия в Европе. Однако затем многие, кому такие слова показались странными, обратились в серьезные аналитические центры — например, в институт СИПРИ, который, в том числе, изучает военные потенциалы стран мира. Так вот, этот институт с трудом обнаружил украинскую армию в конце третьего десятка своего рейтинга сильнейших вооруженных сил».

Военный обозреватель «Комсомольской правды» добавил, что похвальба Хомчака выглядит еще более комично на фоне всеобщего разложения ВСУ — по его словам, совсем недавно более 70 тысяч украинских офицеров подали рапорты о желании уйти «на гражданку».

«Что можно говорить об остальной армии, если ее становой хребет, ее основа — офицеры! — оказался таким гнильем, мечтающим поскорее снять форму? — спрашивает эксперт. — Это она-то сильнейшая в Европе? Ха!»

Собеседник ФАН напомнил, что 80% всех вооружений ВСУ являются советским наследием.

«Хвастаться особо нечем, — подчеркнул Баранец. — Так какой же это щит Европы? Кое-кто на Украине явно потерял связь с реальностью. Впрочем, это вполне соответствует национальному самосознанию жителей этой страны. Мышь, раздувшаяся до размеров слона!»

Военный обозреватель «Комсомольской правды» назвал Хомчака «похвалюгой» и «хвастуном», который своими елейными речами пытается «обласкать ухо Зеленского».